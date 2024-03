Abdicou dos lucros para ajudar família a ter casa. Conheça a história que tocou um país

Há 3h e 30min

No «Goucha», recordámos a história de Fernanda Seara, mãe solteira que ficou com três filhos para criar, após contexto de violência doméstica. Com uma infância também marcada por maus-tratos e negligência, a vida de Fernanda foi tudo menos fácil. Com os filhos crescidos, viu-se obrigada a procurar outra casa, pois a própria família não lhe dava paz. A sua história tornou-se conhecida, e através do apelo do médico Gustava Carona, foi possível angariar-se mais de 70 mil euros para que esta família tenha agora uma casa que é sua, longe do conflito e do desassossego. Conhecemos Yacek Lopko, responsável pelo projeto casas de madeira, que ajudou esta família a concretizar o seu objetivo.