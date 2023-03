Abel e Manel parecem «dois galos na capoeira»

Há 49 min

Em «Festa é Festa», Corcovada (Maria do Céu Guerra) está no meio de Abel (Júlio César) e Manel (Vítor Norte), eles já estão mais calmos, mas Corcovada decide picá-los. Corcovada diz que se calhar Abel também gostava de dar um passeio com ela no mata-velhos. Abel diz que não era justo porque não ganhou nenhum prémio, mas a pé teria todo o gosto. Aurélio (Manuel Marques) diz que eles parecem dois galos na mesma capoeira e Manel reclama por ele agora passar ali a vida.