Abel goza com trajes de Sr. Manel: «Cavalheiro, mas que fatiota é essa?»

Há 55 min

Em «Festa é Festa», Manel (Vítor Norte) está a desfilar com o uniforme de porteiro, mas sabe que está ridículo. Corcovada (Maria do Céu Guerra) também não gosta muito, mas não sabe como lhe dizer. Abel aparece e começa logo a gozar com a roupa de Manel. Corcovada repreende Abel, mas Manel acha que Abel tem razão.