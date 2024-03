Há 38 min

No «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso chocante de duas meninas, de 8 e 11 anos, abusadas por vizinho. O predador esteve em prisão preventiva e foi colocado em domiciliária. O tribunal prescindiu de testemunhas perante confissão do idoso abusador. Os nossos comentadores analisam o caso.