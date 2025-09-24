«Achas que sou assim tão perigoso ao ponto de inventares uma relação com o Hector?»

Há 1h e 25min

Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) confronta Mariana (Matilde Reymão) com o falso namoro entre ela e Hector (Christian Escuredo) e Mariana assume que o fez, pois era a única forma de JD desistir dela. JD não concorda e lembra que veio entregar Carlota e prometeu deixá-la em paz, por isso não havia necessidade de fingir o namoro. Mariana foge do confronto, mas JD vai atrás dela. JD vai atrás de Mariana e diz-lhe que deviam ter resolvido as coisas sem envolver outras pessoas. JD revela que Anita lhe contou a verdade porque está preocupada com o filho, pois acha que ele acredita que um dia a relação dele com Mariana será real. Mariana diz que não era essa a sua intenção e fica envergonhada. JD vai embora desiludido.