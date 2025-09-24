Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

«Achas que sou assim tão perigoso ao ponto de inventares uma relação com o Hector?»

Há 1h e 25min
«Achas que sou assim tão perigoso ao ponto de inventares uma relação com o Hector?» - TVI

Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) confronta Mariana (Matilde Reymão) com o falso namoro entre ela e Hector (Christian Escuredo) e Mariana assume que o fez, pois era a única forma de JD desistir dela. JD não concorda e lembra que veio entregar Carlota e prometeu deixá-la em paz, por isso não havia necessidade de fingir o namoro. Mariana foge do confronto, mas JD vai atrás dela. JD vai atrás de Mariana e diz-lhe que deviam ter resolvido as coisas sem envolver outras pessoas. JD revela que Anita lhe contou a verdade porque está preocupada com o filho, pois acha que ele acredita que um dia a relação dele com Mariana será real. Mariana diz que não era essa a sua intenção e fica envergonhada. JD vai embora desiludido.

Mais Vistos

O último grande ato de amor da viúva de Diogo Jota: «Está a honrar o nome do marido»

V+ TVI
Ontem às 15:11
1

Sou uma ‘betinha’ de Cascais e o meu namorado vem de outro mundo: a minha família não aceita

V+ TVI
Ontem às 09:35
2

Viktor Gyökeres 'ignora' Inês Aguiar na gala da Bola de Ouro

V+ TVI
Ontem às 16:35
3

«Colo de avó é sempre melhor»: Maria Botelho Moniz mostra foto única da mãe com o filho Vicente

Secret Story
Ontem às 16:22
4

Maria Botelho Moniz mostra foto rara da mãe com o filho Vicente e leva a Internet ao rubro

Secret Story
Ontem às 16:04
5

Copos baços e riscados na máquina da loiça? Aprenda como mantê-los sempre brilhantes

V+ TVI
22 set, 12:38
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Colo de avó é sempre melhor»: Maria Botelho Moniz mostra foto única da mãe com o filho Vicente

Secret Story
Ontem às 16:22

«Entrevistei-a na TVI. Hoje dizem as notícias que morreu»: Goucha faz homenagem a famosa atriz

Dois às 10
Ontem às 15:20

“Quando discuto com o Tiago Felizardo”: Matilde Breyner replica momento icónico do Secret Story

Novelas
Ontem às 16:28

O último grande ato de amor da viúva de Diogo Jota: «Está a honrar o nome do marido»

V+ TVI
Ontem às 15:11

“Uma casa de milhões”: Apresentadora da TVI revela cada canto da sua mansão

Secret Story
Ontem às 16:17

Madalena Aragão apanhada de surpresa durante o jantar de gala com a equipa do PSG. O motivo está viral

Novelas
Ontem às 15:25

TVI PLAYER

Secret Story - Gravação automática

Secret Story
Há 2h e 22min

Secret Story 9 - Extra - 24 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 00:15

Amante de Tomé Serpa descobre gravações suas sem consentimento e quase é apanhada

O Arquiteto
23 set, 23:25

Tensão após o Especial! Pedro acaba a chorar numa forte discussão com Ana Cristina

Secret Story
Há 2h e 19min

Secret Story - Gravação automática

Secret Story
Ontem às 19:24

Secret Story - Gravação automática

Secret Story
Ontem às 20:15
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Protegida - A Protegida: JD deixa Mariana de rastos - Gravação automática

A Protegida
Há 23 min

A Fazenda: Joel vai longe demais e injeta algo em Eva

A Fazenda
Há 1h e 20min

A Protegida: Anita recebe notícia que pode mudar a vida de Hector para melhor

A Protegida
Há 1h e 20min

«Achas que sou assim tão perigoso ao ponto de inventares uma relação com o Hector?»

A Protegida
Há 1h e 25min

A Protegida: O plano de Jorge para Óscar ser despedido

A Protegida
Há 1h e 30min

A Protegida: Clarice apanha Aruna em flagrante?

A Protegida
Há 1h e 35min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Ary é esfaqueado

Novelas
Ontem às 08:54

Vem aí em «A Protegida»: Mariana e Laura revelam segredo que têm encondido

Novelas
Ontem às 11:00

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão

Novelas
23 set, 14:30

Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»

Novelas
23 set, 15:16

«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido

Novelas
23 set, 14:03

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de ser agredida, Daniela revela o segredo de Lukenia a Talu?

Novelas
Ontem às 09:25