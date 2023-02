«Acho que a Ivanilda podia ter tido mais cabeça»

10 fev, 22:56

Em «Quero é Viver», Lili (Filipa Pinto), Sofia (Susana Arrais), Lúcia (Leonor Seixas), Ivanilda (Cleo Malulo) e Dora (Inês Aguiar) estão à espera do autocarro para irem ao tribunal. Discutem irritadas umas com as outras a culparem-se mutuamente de terem perdido a cabeça na noite de despedida de solteira de Lúcia e terem decidido dançar todas nuas na rua.