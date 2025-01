«Acho que o João Ricardo e a minha filha fazem uma boa dupla para a brincadeira» - Maria Lurdes Diniz elogia dupla

Há 42 min

No «Dois às 10», Maria Lurdes Diniz comentou sobre a prestação da filha, Joana Diniz, com o João Ricardo, dentro da casa. A mãe divertida assume que ambos faziam uma boa dupla. Maria Lurdes Diniz esclareceu a sua polémica com Cinha Jardim, explicando que não tem nada contra ela e assumindo que o seu comentário foi mal interpretado. A convidada explica que, como mãe, apenas queria defender a sua filha.