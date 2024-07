Acidente de mota mudou a vida de Laura - Despiste deixou Laura sem perna

Há 35 min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Laura Rocha, uma jovem que apesar de ter perdido a perna direita não desistiu. Aceitou a realidade e procurou formas de continuar a fazer aquilo que mais ama. Conversámos com mãe e filha sobre o acidente que mudou a vida de ambas e de toda a família para sempre. Laura ficou sem uma perna, mas parece aceitar o que lhe aconteceu e a nova realidade com a prótese. Já a mãe Keila ainda não está resolvida e relata o sofrimento que tem passado por ver a filha sem uma perna.