Acidente de viação provocado por homem adormecido ao volante 'destruiu' a vida de Isa: «Roubou-me a vontade de viver»

Há 1h e 5min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Isa Ribeiro, que sofreu um acidente de viação provocado por um condutor que adormeceu ao volante e embateu no seu carro. Este fatídico dia de novembro resultou numa série de sequelas no corpo de Isa. A nossa convidada ficou com uma incapacidade de 66%: «Este acidente roubou-me a minha vida, a autonomia, a vontade de viver...», diz emocionada.