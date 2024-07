Acidente num baloiço deixa Gabriel numa cadeira de rodas - Veja a conversa completa

Há 2h e 1min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Gabriel atleta de natação desde os três anos mas uma queda de um baloiço numa visita de estudou deixou-o agora numa cadeira de rodas. Pai de Gabriel diz que o filho foi a uma visita de estudo ao Porto e sofreu um acidente quando estava num baloiço. Ficou imobilizado da parte mamilar para baixo. Fez cirurgias às vertebras C5 e C6. Edgar refere que o filho é atleta de natação desde os 3 anos e que ficou frustrado por não poder competir. Está numa cadeira de rodas desde então. Atualmente está no Centro de reabilitação do Norte a fazer terapias acompanhado 24 horas pela mãe. A família acredita que Gabriel tem força para poder superar esta adversidade.