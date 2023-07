Acompanhamos o processo de transformação de Joana Dias: «Tem muito excesso de peles e feridas»

No «Dois às 10», recordamos Joana Dias que foi nossa convidada em fevereiro. Partilhou a história dela e as inseguranças com que vivia depois de ter conseguido perder mais de 40 quilos! Hoje acompanhamos a intervenção da equipa de Luísa Magalhães Ramos, médica cirurgiã plástica, e da transformação de cabelo na «Manubela Cabeleireiros».