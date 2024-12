Acordo verbal em jogo: Pintor exige parte de venda de casa avaliada em 750 mil euros

Há 43 min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Negócio apetecível».

A pedido de uns amigos, Moisés, que é pintor de casas, remodelou uma casa com o objetivo de a tornar mais apetecível para o mercado imobiliário. Moisés concordou em tentar vender a casa dos amigos por um valor mínimo de 450 mil euros, que o puseram à vontade para uma comissão de 50 mil euros.

No entanto, informaram que se vendesse por mais ficaria com metade do excesso. Em 3 meses, conseguiu uma oferta de 750 mil euros, o que significaria que iria ficar com 250 mil euros. Ao contar a boa nova a Dulce foi informado por esta, a proprietária, que apenas lhe iria dar 50 mil euros.

Motivo que traz Moisés ao tribunal para que Dulce cumpra o acordo estabelecido.