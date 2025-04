Acordos de boca podem sair caros: Sérgio ocupa casa por engano e recusa sair

Há 3h e 22min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «O barato sai caro» que mostra como a ausência de um acordo formal pode desencadear um conflito. Os pais de Joana são arrendatários de um apartamento em Lisboa, o pai de Joana foi surpreendido com a presença de outra família no apartamento alugado. Sérgio explica que pagou as rendas ao antigo casal, que se apresentaram como proprietários da casa em questão. Como não há contrato Sérgio considera que não pode ser acusado de qualquer ilegalidade. Será que Joana consegue que a família de Sérgio desocupe o apartamento?