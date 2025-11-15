Adotado aos 2 anos, Ricardo procurava a mãe biológica. Conseguimos juntar os dois e ela explica por que o deu em bebé

Há 52 min

Em «Momento Certo», Há perguntas que nos acompanham a vida inteira. E há uma, em particular, que persegue Ricardo há 38 anos: “Quem é a minha mãe… e porque é que me abandonou?”. Ricardo Cardoso nasceu em Coimbra com o nome de Ricardo José Lima Garcia. Mas tudo mudou quando tinha apenas um ano e meio. E para isso temos que viajar até à Figueira da Foz. Certa manhã, andava cheio de fome a deambular por um jardim da cidade ao lado da mãe. Até que encontraram um grupo de uma excursão a Fátima. Ricardo começou, esfomeado, a gatinhar, na direção do grupo. E foi então que uma das mulheres se aproximou: deu-lhe comida e perguntou: “Posso ficar com ele?”. Pouco tempo depois, Ricardo era entregue a outra família e mal sabia que o seu nome e a sua vida mudariam para sempre. Durante anos acreditou que era filho dos pais adotivos. Mas, aos seis anos, descobriu a verdade. E com a verdade vieram muitas dúvidas e angústias. E veio também o desejo de encontrar a mãe biológica. Hoje, mais do que nunca, Ricardo quer respostas. Quer saber quem é e porque o deixou. Será este o momento certo para Ricardo reencontrar a progenitora?