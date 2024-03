Adriana depõe contra Simão para ficar sem Carlota

Há 1h e 45min

Em «Queridos Papás», Adriana (Joana de Verona) presta declarações sobre a sua vivência com Simão (Pedro Sousa), começando por contar que Teresa teve um caso com Carlos motivado pelas constantes traições de Simão com outras mulheres, e que ele a ameaçou de impedi-la de ver a filha se eles se separassem. Simão ouve tudo incrédulo. Adriana discorre de seguida sobre o envolvimento que Simão teve com Sílvia (Sara Prata), que o levou a fazê-la cancelar o casamento com o marido, a quem Simão enfiou num caixote para Espanha. Paulo (Bruno Madeira) levanta-se furioso, percebendo-se que ele estava a fingir a sua paraplegia. Adriana finaliza a contar do caso de Simão com Zezé (Catarina Siqueira), que pôs em risco as filhas dele e ainda tentou incriminar Carlos por posse de droga. Simão está atónito.