Adriana faz uma proposta tentadora a Carlos

Há 57 min

Em «Queridos Papás», Adriana (Joana de Verona) propõe a Carlos fazer com que ele seja ilibado da posse de droga que encontraram no gabinete dele se ele desistir de conseguir ficar com Carlota. Carlos hesita, mas acaba por chamar Adriana, demonstrando estar recetivo. Carlos acaba por aceitar a Adriana desistir de Carlota se ela o livrar da cadeia.