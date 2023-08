Adriana passou a infância no hospital: «Tinha três meses quando tive uma paralisia infantil»

Há 1h e 8min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Adriana Camacho que viu a mobilidade da perna esquerda comprometida. Fala do facto de ter passado a infância no hospital e de ter sido vítima de buylling quando teve oportunidade de frequentar a escola. Ficamos ainda a conhecer as limitações com a qual ainda vive, pois ficou com sequelas para a vida.