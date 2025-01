Adriana pensava que era casada, mas o impensável aconteceu

Há 2h e 6min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Cidade luz».

Em 2018, Adriana conheceu o companheiro em Paris, onde o empresário tinha uma agência bem como em Lisboa e Madrid. Já casados, Adriana nunca estranhou as viagens que o marido tinha de fazer em trabalho. Contudo, foi surpreendida por dois agentes da autoridade que a informaram que o companheiro traficava diamantes. Sem saber o que fazer, contactou um advogado para tratar de um divórcio. Altura em que fica a saber que o casamento nunca foi registado. Adriana começou a juntar as peças e lembrou-se do concurso que a levou a ganhar a viagem em Paris e, em pesquisa, descobre que a irmã do homem que a enganou é responsável pela plataforma. Vem a tribunal pedir uma indemnização a Marlene, a irmã do suposto marido.