Há 2h e 59min

Adrielle Peixoto foi a nona concorrente a abandonar a casa do Big Brother. A modelo brasileira despediu-se do reality show da TVI surpreendida com a decisão do público, mas com a certeza de que a sua passagem pelo programa não passou despercebida.

A convidada fala da sua vida pessoal e do que espera para o futuro.