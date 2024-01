Afinal, o que sente Joana Sobral por Francisco Monteiro?

Há 3h e 55min

Jonana Sobral foi a quarta classificada do Big Brother. Na sua primeira entrevista fora do jogo, a ex-concorrente mostrou-se contente com todo o seu percurso e orgulhoso por ter participado na experiência de uma vida. Já fora da casa a polémica instalou-se após um alegado beijo a Francisco Monteiro. Algo que Joana confirmou, mesmo sendo um "bate-chapas". Disse ainda que houve «palmadinhas» no rabo, como existem vídeos a confirmar.

Apesar de tudo, a ex-concorrente do Big Brother afirma que existe apenas uma amizade, tal como sempre disse.



História de vida de Joana:

Filha de mãe solteira, não esconde o orgulho que tem na sua mãe, com quem tem uma relação cúmplice. Na verdade, as mulheres da família são muito importantes. A avó materna é o pilar da família e a pessoa que tenta orgulhar todos os dias.

Aos 8 anos, Joana começou a sofrer ataques de pânico e ansiedade, que a levaram a um transtorno obsessivo-compulsivo. Sofreu aos 11 com a perda de uma amiga para o cancro e não foi fácil lidar com tudo.

A nível amoroso, Joana viveu uma relação tóxica durante 2 anos, algo que a marca profundamente.