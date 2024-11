Há 17 min

No último domingo, Afonso Leitão tornou-se o oitavo concorrente a ser expulso da “Casa dos Segredos”, com apenas 9% dos votos para salvar. Esta eliminação marcou o fim do percurso do jovem de 23 anos no programa, onde Afonso se destacou não só pela sua personalidade, mas também pelo seu segredo, que envolvia uma paixão pela dança clássica. O ex-concorrente é surpreendido pela mãe.