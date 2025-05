Há 3h e 49min

No Goucha, conversamos com Afonso Reis Cabral, escritor e trineto de Eça de Queiroz. Em 2014, lançou o seu primeiro romance, O Meu Irmão, uma obra tocante sobre a relação com o irmão que tem síndrome de Down. O livro valeu-lhe o Prémio Leya.