No Goucha, conversamos com Afonso Reis Cabral, escritor e trineto de Eça de Queiroz. Presidente da Fundação Eça de Queiroz, Afonso foi também um dos principais impulsionadores e porta-vozes do processo de trasladação dos restos mortais do trisavô para o Panteão Nacional. A cerimónia decorreu a 8 de janeiro de 2025, 125 anos após a morte do autor de Os Maias.