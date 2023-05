«Agora ela quer largar a mercearia para ir para o varão!»

Há 2h e 5min

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) insiste para que Aida (Ana Guiomar ) explique a parte do varão a Elisabete (Ana Marta Contente). Aida afirma que quer fazer um workshop de dança do varão e Elisabete fica espantada. Aida fala dos benefícios daquela atividade, entre eles, a melhoria da intimidade do casal e afirma que bem precisam. Elisabete fica incomodada e Tomé possesso. Aida e Tomé discutem sobre a sua vida sexual e Elisabete fica incomodada.