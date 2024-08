«Agora percebo porque é que as minhas clientes saíam com um brilho nos olhos»: Esteticista acusa massagista de ser «abusador»

Há 2h e 59min

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Massagem com final infeliz». Recebemos Matilde Soares e José Carrasco. Matilde contratou os serviços de massagista de José para o seu salão de beleza. Porém, quando decidiu experimentar, percebeu que afinal não queria aquele tipo de massagens no seu salão. Ouvimos ambas as partes e ficamos a par de todos os pormenores deste caso.