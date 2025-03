Agricultor recebe visita que muda a sua vida por causa de algo que o vizinho fez

Há 2h e 55min

Em «A Sentença», o terceiro e último caso do dia, um agricultor só descobre o que realmente aconteceu quando decide agir por contra própria. Nuno é agricultor e proprietário de uma herdade do Alentejo onde sempre usou o modo de produção biológica. Do outro lado da estrada, o vizinho Jorge, que também se dedica à agricultura, para garantir a produtividade e resistência às pragas usa pesticidas. O negócio de ambos corria bem até ao dia em que Nuno recebeu uma visita que mudou a sua vida.