Há 2h e 39min

Em «Festa é Festa», Corcovada (Maria do Céu Guerra) lá consegue explicar que a ideia dela não era ir a conduzir, mas sim alugar um autocarro e levar os idosos todos do centro de dia a Fátima e até já sabe quem vai ser o condutor. Manel (Vítor Norte) até ficou entusiasmado com a ideia, mas não gostou da parte de ser ele o condutor.