Aida acorda aterrorizada: «Tu conheces este homem de algum lado? Quem é ele?»

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) acorda Tomé (Pedro Teixeira) e queixa-se por ter dormido no chão e com um homem que não conhece de lado nenhum. Tomé diz-lhe que é Xibanga. Aida sabe disso, mas não sabem mais nada sobre ele. Aida critica Tomé por ter oferecido o quarto deles ao padrinho e Tomé lembra que Aida fez o mesmo com o outro padrinho. Aida queixa-se da forma como este Agostinho fala com ela.