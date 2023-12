Aida acredita que calendário de Natal vai ser uma desgraça!

Há 1h e 59min

Tomé queixa-se por ninguém lhe dar o devido valor. Paulo continua a reclamar pela sua sessão ter sido mais rápida do que a de Tomé. Agostinho começa a sua sessão e Aida faz exatamente o que fez a Tomé, mas Agostinho não se contenta e quer saber a opinião de Aida. Ela diz-lhe que está a ir muito bem e Tomé passa-se.

Elisabete relembra que na Bela Vida nada é normal e tudo é motivo de competição. Ela avisa ainda que é capaz de sobrar para Teixeira, pois o calendário ainda vai dar muito que falar e nisto, surge Paulo, todo indignado por considerar que foi roubado na sua sessão fotográfica. Paulo afirma que a aldeia está a conspirar contra ele e nem Tomé lhe deu a mão. Teixeira percebe que Elisabete tem razão.

Manel não se conforma com os elogios que o fotógrafo fez a Abel e diz que eles estavam feitos um com o outro. Quina não percebe porque motivo o calendário é tão importante para eles e está a dar tanta discussão. Manel diz que também gosta de se sentir bonito e que isso faz bem à sua autoestima.

Teixeira tenta acalmar Paulo, mas ele está inconsolável e queixa-se de ter sido boicotado. Teixeira diz ter uma ideia e Paulo pergunta-lhe se lhe vai tirar novas fotos. Teixeira revela que estava mais a pensar em conversar com ele e Elisabete convence-o de que lhe fará bem. Paulo lá acede.

Paulo obriga Elisabete e Teixeira a dizerem que o acham sexy e eles fazem-lhe a vontade, para que ele aceite falar com Teixeira. Paulo entra no gabinete e Teixeira diz-lhe para ficar à vontade. Paulo começa a despir-se e Teixeira diz que também não é necessário tanto. Elisabete faz sinal a Teixeira de que é preciso ter muita paciência para lidar com Paulo.

Albino gaba-se de ser muito paciente e Lenita volta a questionar a forma dele falar. Albino diz que o mundo político exige uma certa versatilidade. Lenita insiste que Albino não é paciente e quer as coisas muito à pressa. Albino fica com um sorriso sedutor e diz que algumas coisas gosta que sejam mais devagar. Lenita insinua-se e Albino fica todo nervoso.

Lenita aproxima-se perigosamente da boca de Albino e ele fica todo nervoso. Albino lembra-se de Rufino e afasta-se de Lenita em pânico. Albino diz que não podem envolver-se, pois isso seria a sua sentença de morte. Lenita fica desiludida e pergunta-lhe se é um homem ou um rato. Albino prefere ser um rato vivo, do que um homem morto.