Aida chora no consultório de Dr. Teixeira: «Foi aí que ele fez diferença!»

Há 2h e 35min

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) já está a falar do seu padrinho e assume que lhe faz as vontades todas, o que lhe tem trazido alguns problemas. Aida confessa que até esteve à beira do divórcio ou está. Teixeira (Rui Melo) pergunta-lhe se sabe porque tem essa atitude com o padrinho e Aida relembra que na infância passou uma fase complicada, em que os pais não tinham muito dinheiro e que Agostinho fez toda a diferença.