Aida confessa o que acha sobre a foto de Jorge no calendário: «Vou-te dizer a verdade… não leves a mal…»

Ontem às 22:07

Em «Festa é Festa», Jorge (Manuel Melo) está todo vaidoso com a sua fotografia no calendário. Aida (Ana Guiomar) chega muito bem-disposta por causa da noite que teve e por estar quase a casar-se. Jorge pergunta a Aida se viu a sua foto e ela diz que quase se podia zangar com ele, pois teve muito mau gosto para montar o cenário, mas como hoje está bem-disposta, nada a chateia. Jorge gostava que fosse sempre assim.