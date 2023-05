Há 2h e 32min

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) insiste que Tomé (Pedro Teixeira), Albino (Pedro Alves) e Fernando (Manuel Marques) deviam ter agido com naturalidade e fazerem de conta que não era nada com eles, pois ao fugir, denunciaram-se. Tomé diz que se não tivesse fugido, não podia agir com naturalidade, pois El Cacto ia cortá-lo ao meio e já não podia fingir nada. Aida quer ver como é que eles vão descalçar aquela bota agora.