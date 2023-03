Aida e Tomé invadem Dr. Teixeira com mil e uma perguntas

Há 2h e 20min

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) e Tomé (Pedro Teixeira) continuam sem se entender quanto às questões de ela participar no concurso de misses e de fazer uma despedida de solteira. Tomé diz mesmo que a mulher está cada vez mais senil. Teixeira (Rui Melo) entra no café e Tomé fica logo tenso com uma cara nova. Eles tentam saber quem é e ficam preocupados quando descobrem que é o psicólogo. Temem não ter começado com o pé direito.