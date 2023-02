Aida escolhe próxima viagem do casal: «Eu quero ir a Cascais!»

2 fev, 21:54

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) disfarça e diz que tem um mealheiro cheio de moedas. Aida (Ana Guiomar) estranha, pois nunca o viu e também não percebe como é que com um mealheiro ele pode estar rico. Tomé dá as suas justificações e pede a Aida para não se preocupar com isso e escolher o melhor. Aida quer ir a Cascais e começa a falar como as pessoas de lá.