Há 2h e 28min

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) comenta com António (Luis Simões) o que descobriu sobre São (Sílvia Rizzo), mas pede-lhe para não falar daquilo com ninguém, nem com Fátima (Marta Andrino). António diz que ela também não tem cabeça para essas coisas, pois o take-away vai de mal a pior e por ele é para fechar. Aida tem de disfarçar o contentamento que sente.