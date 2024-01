Aida está frustrada: «Olha Tomé, ilegal é estragarem-me a lua de mel!»

Há 1h e 16min

Em «Festa é Festa», já estão todos sentados no autocarro e Aida (Ana Guiomar) sorri, fingindo estar feliz com a presença de Corcovada (Maria do Céu Guerra) e dos outros, mas não está. Nem ela, nem nenhum dos casais. Aida pede a Tomé (Pedro Teixeira) para fazer alguma coisa, mas ele diz que não pode fazer nada. Corcovada diz estar entusiasmada por ir passar os próximos dias com os casais, mas eles não acham graça nenhuma à ideia.