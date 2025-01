Aida está prestes a explodir: «O Tomé vai ter de estar disponível para as damas»

Há 1h e 22min

Em «Festa é Festa», Agostinho (Jorge Mourato) está muito entusiasmado por poder ser agente do Tomé (Pedro Teixeira) e tem grandes planos para a carreira dele. Agostinho diz que Tomé precisa de uma folga da família e que não é bom para as fãs, Tomé andar sempre com Aida (Ana Guiomar) atrás. Aida já não está a gostar nada da conversa e pergunta ao Padrinho de que fãs está a falar. Agostinho responde com muita naturalidade que Tomé vai ter muitas fãs mulheres e terá de estar disponível para elas. Para receber os presentes que elas lhes vão dar e até alguns abraços e beijinhos. Tomé mostra-se muito disponível pra fazer o que for preciso para agradar as fãs e Aida está prestes a explodir.