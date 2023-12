Há 2h e 0min

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) e Tomé (Pedro Teixeira) chegam a casa vindos do casamento. Vêm muito felizes e fogosos. Tomé tenta tirar a liga a Aida, mas está com algumas dificuldades. Fazem um balaço do dia e chegam à conclusão de que correu tudo muito bem, tirando o facto de Albino (Pedro Alves) quase ter estragado tudo.