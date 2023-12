Aida fica indignada com conversa de Agostinho: «São insinuações muito graves!»

Há 2h e 37min

Em «Festa é Festa», Jorge (Manuel Melo) acusa Agostinho (Dinarte Branco) de ter destruído uma obra de arte. Aida (Ana Guiomar) pede a Jorge para ter mais cuidado como fala com o seu padrinho. Agostinho duvida que Tomé (Pedro Teixeira) tenha mesmo jogado na seleção e agora é Aida que fica passada e não admite que Agostinho ponha isso em causa. Agostinho acha estranho que não haja fotos e diz que as pessoas preferem acreditar no que não veem.