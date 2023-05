Aida intitula-se de «Pavão Diana»

Há 1h e 54min

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) passeia-se pela loja com as roupas novas que comprou e Jorge (Manuel Melo) diz que ela parece um pavão. Aida quer saber que tipo de pavão e Jorge diz que parece uma pavoa rica e poderosa. São (Sílvia Rizzo) pergunta se alguém viu Cecília (Ana Nave) e fica muito surpreendida ao ver o novo look de Aida. Esta fica ainda mais inchada.