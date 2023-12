Aida inventa mais um mês no calendário! Saiba quais foram as sugestões de nomes!

Há 1h e 58min

Em «Festa é Festa», Tomé (Pedro Teixeira) está aparvalhado com a sugestão de Aida (Ana Guiomar) em acrescentar um mês ao calendário, mas fica mais ainda quando ouve as sugestões dela para o nome que podiam dar ao mês. Tomé corta a conversa e lembra que não foi ele que inventou os calendários e o ano tem doze meses e não treze. Aida faz uma pesquisa no telemóvel e dá um gritinho de felicidade com algo que encontra.