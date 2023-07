Aida perde a cabeça: «São os dois uns miseráveis e uns infelizes!»

Há 2h e 29min

Em «Festa é Festa», Josefa (Rita Salema) continua a provocar Aida (Ana Guiomar) e esta está prestes a perder a cabeça. Aida diz que Josefa não tem moral nenhuma para falar dela, pois abandonou o próprio filho e não perdoa Tomé por ter permitido que Josefa a enxovalhasse. Aida está muito desiludida com Tomé (Pedro Teixeira) e afirma que acabou. Este não entende o que ela quer dizer com aquilo, mas fica com o coração apertadinho.