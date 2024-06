Há 1h e 36min

Em «Festa é Festa» Elisabete vê o pai a acordar no sofá e pergunta-lhe o que se passou para ter dormido ali. Aida aparece logo de seguida e diz que Tomé cheira a alho. Elisabete não nota nada, mas Aida diz que é mais sensível aos cheiros e vai trabalhar o quanto antes para não levar com aquilo. Tomé fica irritado e Elisabete brinca com ele.