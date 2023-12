Aida recorda chegada de Betinha a casa!

Há 3h e 26min

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) encontra Elisabete (Ana Marta Contente) a dormir no sofá e é inevitável lembrar-se de outros tempos. Aida recorda o dia em que chegaram a casa com Elisabete vinda da maternidade. Elisabete acorda e espanta-se por ver a mãe ali sentada no chão, a olhar para ela. Aida relembra que amanhã vai casar novamente, mas não há nada mais importante do que Elisabete. Esta comove-se a abraçar a mãe. Aida e Tomé (Pedro Teixeira) chegam a casa vindos da maternidade e emocionam-se por agora serem pais. Prometem fazer o melhor pela filha e esperam que se torne uma boa pessoa.