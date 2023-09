Aida tem ataque de fúria e até pratos voam: «Tu estás a brincar com a minha cara, Tomé?»

Há 1h e 21min

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) está a pôr a mesa, mas vai ficando cada vez mais irritada porque Tomé (Pedro Teixeira) está em amena cavaqueira com Paulo (Hélder Agapito). Conversam sobre hóquei e Paulo vai imitando os trejeitos de Tomé. Paulo pede a Tomé para o ensinar a jogar melhor e mostra-se muito orgulhoso do trajeto do pai. Aida atira um prato ao chão, farta daquela situação.