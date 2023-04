Há 2h e 27min

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) conta a Jorge (Manuel Melo) que vai de férias para o Dubai, pois é o destino dos milionários. Jorge lembra que Aida não é milionária, mas ela disfarça e diz que nasceu com alma de milionária. Aida informa Jorge que no Dubai existe o maior parque aquático do mundo. Jorge nem fazia ideia que Aida gostava de parques aquáticos. E não gosta, mas como é no Dubai, deve ser bom.