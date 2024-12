Há 1h e 23min

Em «Festa é Festa», Aida (Ana Guiomar) está sem reação e Guida (Cristina Oliveira) arranca-lhe o jornal da mão. Guida começa a ler a entrevista em voz alta e Aida tem vontade de a matar. Guida percebe que o jornalista não acreditou em nada do que viu em casa de Aida e que só goza com a situação. Guida ri-se muito com tudo aquilo. António (Luís Simões) tenta acalmar Aida.