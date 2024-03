Há 54 min

No «Goucha», recebemos a atriz brasileira Maria das Graças, que já integrou o elenco das novelas 'Gabriela' e 'Escrava Isaura'. A atriz nasceu no Brasil, mas vive em Portugal há 46 anos. A nossa convidada, que integra agora o elenco de 'Cacau', recorda o marido que já faleceu, e o facto de ter ficado sozinha a criar a filha do casal com 9 anos.