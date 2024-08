Ajudou casal de idosos com renda grátis e cadeiras de rodas. Os avós morrem e o neto vende as cadeiras e cede a casa

Há 2h e 58min

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Falcatrua sobre rodas». Recebemos Manuela Duro e José Cardoso. Manuela deu casa e apoio a um casal de idosos e viu a sua boa-vontade a ser aproveitada pelo neto deste casal. Manuela herdou uma casa rural dos pais e permitiu que um casal amigo da família habitasse a mesma. Nunca lhes cobrou renda e chegou a comprar uma cadeira de rodas elétrica para cada um, de forma a facilitar-lhes a mobilidade. A notícia da morte do casal apanhou Manuela de surpresa, sobretudo quando percebeu que José, neto do casal, tinha vendido as cadeiras de rodas compradas por ela, e tinha levado os pais para viver na casa onde viviam os avós. Tudo sem o consentimento ou conhecimento de Manuela. Ouvimos ambas as partes e conhecemos todos os detalhes deste caso.