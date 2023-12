Ala dos Namorados estão de volta com novo álbum... e pode recebê-lo via postal! Saiba tudo aqui

Há 3h e 6min

No «Dois às 10, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem postais com os sonhos de João Gil e Nuno Guerreiro, membros da banda Ala dos Namorados. Recebemos os músicos em estúdio, que nos falam de uma campanha muito original que visa promover o seu novo álbum: vão distribuir quatro milhões de postais por caixas de correio de todo o país, com um código que dá acesso ao álbum. Este novo projeto conta com poemas de Mia Couto, Fernando Pessoa e João Gil.